Ecco come potremmo volare in aereo finita la Quarantena

Uno dei settori più colpiti dalla pandemia di coronavirus è certamente quello dei trasporti.

Il distanziamento sociale dovrà essere garantito e resterà una necessità anche nella fase di riapertura e graduale ritorno alla normalità. Così qualcuno ha già cominciato a pensare alle soluzioni possibili. La società italiana Aviointeriors si è concentrata sugli spostamenti in aereo, progettando e brevettando 2 diverse soluzioni per riprendere a volare in tempi brevi e in piena sicurezza.

La prima soluzione proposta dalla società che produce interni per aerei si chiama "Janus" e, proprio come suggerisce il nome ispirato alla divinità Bifronte, consiste in una poltrona con seduta invertita. I due posti laterali restano rivolti nella direzione di volo, mentre quello centrale è posizionato in senso inverso, con una barriera protettiva che separa tutte le sedute.

La seconda soluzione si chiama "Glassafe": conserva la posizione originaria di tutte le sedute ma prevede l'installazione di una sorta di cabina che crea un volume isolato attorno ad ogni passeggero per minimizzare ogni possibilità di contatto con gli altri.

(Credits photo: Instagram/aviointeriors)