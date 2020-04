Coppia in quarantena scopre di avere una vasca idromassaggio sotto il pavimento

La quarantena dovuta al Coronavirus non è semplice per nessuno; avere un centro benessere dentro casa, ad esempio, potrebbe aiutare chiunque a rilassarsi. Una fortunata coppia del Wisconsin (USA), Mark e Jenny Ronsman, ha scoperto di avere davvero una Spa casalinga proprio durante questo periodo di isolamento.

La precedente proprietaria della loro abitazione aveva coperto la bellissima vasca idromassaggio perché non la utilizzava e al posto dell’area benessere aveva costruito una stanza studio. La coppia americana l’ha scoperta per caso: durante la quarantena, infatti, i due hanno deciso di sfruttare il tempo libero per eseguire alcuni lavori in casa.

È così che, sollevando il pavimento della stanza studio, Mark e Jenny hanno scoperto di avere a disposizione una magnifica jacuzzi ancora in perfette condizioni. Vista la fortuna, i due hanno deciso di non sprecarla e quella stanza è tornata a essere una Spa casalinga, come in origine.