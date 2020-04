Reporter si collega da casa e nell’inquadratura finisce per sbaglio il marito nudo

Melinda Meza è una reporter del canale televisivo californiano KCRA 3 e, come tanti suoi colleghi, sta lavorando da casa visto il periodo di quarantena. Come ogni giorno, la giornalista si è collegata in diretta durante il telegiornale locale quotidiano per fornire ai telespettatori qualche consiglio di bellezza da seguire anche in questo periodo di isolamento casalingo.

Dal bagno di casa sua, Melinda ha mostrato al pubblico come tagliarsi i capelli da soli, considerando che in questo momento i parrucchieri sono chiusi: nello specifico, la reporter ha mostrato come tagliarsi la frangia in autonomia senza fare danni alla propria acconciatura.

Proprio in quel momento, però, nell’inquadratura in alto a destra accade qualcosa di inaspettato: dallo specchio, infatti, si vede riflessa la figura del marito della reporter. L’uomo stava uscendo dalla doccia completamente nudo, probabilmente ignaro del fatto che sua moglie in quel preciso istante fosse collegata in diretta per lavoro. Il divertente inconveniente ha fatto sorridere il pubblico e ora sta facendo il giro del web.