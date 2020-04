Mr. Big di Sex and the City si rasa a zero: la reazione di Sarah Jessica Parker

Mr. Big si rasa i capelli e Carrie Bradshaw sembra entusiasta. Ci spieghiamo meglio. Durante questi giorni di quarantena, Chris Noth, attore che ha interpretato il ruolo di John James Preston (Mr. Big) nella serie tv "Sex and the City", ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli e si è rasato a zero. La foto è stata postata su Instagram e ha fatto il pienone di like.

Tra questi anche quello di Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie, sua compagna sul set. "Perché hai aspettato così tanto?" Il commento lascia intendere che il nuovo look dell'attore le è piaciuto moltissimo. I due sono rimasti molto legati, anche dopo la fine delle riprese. Forse i più romantici già gridano a una storia d'amore: Sarah e Chris sono solo amici e le parole di lei confermano confermano l'affetto che provano l'uno per l'altro.

Ovviamente, Sarah non è stata l'unica donna a esprimere un giudizio positivo sul nuovo look di Mr. Big. Il post, infatti, è stato inondato di cuoricini e commenti bellissimi.