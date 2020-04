USA, ragazza rimane incastrata nella lavatrice mentre gioca a a nascondino

Durante la quarantena in casa bisogna pur trovare un modo per passare il tempo: la 18enne Amari Dancy ha così pensato di giocare a nascondino con i suoi cugini più piccoli nella loro casa di Woodbridge, in Virginia (USA). Come riporta il Daily Mail, la ragazza ha pensato di nascondersi nella lavatrice, un luogo dove difficilmente i suoi cuginetti sarebbero riusciti a trovarla.

Peccato, però, che la giovane sia poi rimasta incastrata all’interno dell’elettrodomestico, evidentemente troppo piccolo per ospitare un essere umano. “Ci eravamo già nascosti sotto il letto e nell’armadio e non potevamo andare giù in cantina – ha raccontato la giovane a NBC News – così ho pensato ‘Ok, mi nascondo nella lavatrice’”.

La sua idea, però, non è stata geniale come pensava: non appena si è infilata nella lavatrice, Dancy si è resa subito conto di essere rimasta incastrata e ha subito chiamato i suoi famigliari per chiedere aiuto. I genitori hanno chiamato i Vigili del Fuoco che, non senza difficoltà, alla fine sono riusciti a tirare fuori la ragazza dall’elettrodomestico. La brutta avventura della giovane si è conclusa con una grande risata e in famiglia e di certo il divertente episodio resterà tra i loro ricordi della quarantena.