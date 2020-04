Questa è la donna che starebbe passando la quarantena con Brad Pitt

Dopo la separazione da Angelina Jolie, a 56 anni Brad Pitt è lo scapolo più ambito di Hollywood e non solo. All’attore di recente sono stati attribuiti diversi flirt che poi si sono rivelati infondati; qualche mese fa, inoltre, i fan sono tornati a sognare di rivederlo insieme alla sua prima moglie, Jennifer Aniston, dopo alcune indiscrezioni circa un loro presunto riavvicinamento.

A quanto pare, però, Brad sarebbe ancora in cerca di un nuovo amore. O forse no: da Los Angeles, infatti, arriva la notizia di una presunta nuova relazione della star. La fortunata sarebbe Alia Shawkat, attrice 31enne non nuova al gossip che ruota intorno a Pitt. Di origini irachene da parte del padre e italiane, irlandesi e norvegesi da parte della madre, Alia è una star del cinema indipendente , è una femminista molto attiva ed è anche un’artista che di recente ha esposto le sue opere sia in California che in Messico.

Alia è molto riservata e preferisce proteggere la sua privacy ma è dichiaratamente bisessuale e alle spalle ha una relazione con Jack Antonoff, ex di Lena Dunham. Se il gossip intorno all’ipotetica relazione tra Brad e Alia si è riacceso è perché l’attrice nei giorni scorsi è stata vista allontanarsi dalla villa dell’attore in bicicletta. Tra l’altro, era il 18 aprile, ossia il giorno del compleanno di lei: ecco perché in tanti hanno pensato che i due abbiano festeggiato insieme.

Exclusive! Our beautiful couples had their romantic, birthday date!

On Saturday afternoon on #aliashawkat has seen out of Brad Pitt's gated community! On a bike, we all know alia's birthday was yesterday! So her 57years old boyfriend never forgets her birthday! #BradPitt pic.twitter.com/wQ9yRusyDL