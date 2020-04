La medusa che "vola" nei canali trasparenti di Venezia [video]

La natura si sta riprendendo quello che in parte è sempre stato suo. È così che questa pandemia ha visto molti animali selvatici aggirarsi per le strade delle città, in quei luoghi dove prima non c'erano le case. Sono usciti allo scoperto, come per istinto innato, e hanno preso possesso del deserto che oggi circonda i nostri centri abitati.

Quello che stiamo per mostrarvi è un video bellissimo. Siamo a Venezia e una medusa nuota indisturbata nei canali, senza barche, senza turisti. Quello che sconvolge è la limpidezza dell'acqua: la laguna non è mai stata così trasparente. È tanto chiara che i palazzi adiacenti si riflettono sul corpo della medusa, creando uno strano effetto ottico. Lei non nuota, infatti, vola.

Il video è stato condiviso su Instagram dal biologo Andrea Mangoni e ha lasciato tutti senza parole, sembra una poesia mai scritta.

"A volte basta cambiare il proprio punto di vista - si legge nella didascalia che accompagna il video - per ammirare un fantasma muoversi attraverso i palazzi veneziani. Complice l'eccezionale calma dei canali di Venezia dovuta all'assenza delle imbarcazioni, questa medusa polmone di mare (Rhizostoma pulmo) nuotava nelle acque trasparenti vicino al ponte dei baretteri, e sembrava scivolare attraverso il riflesso dei palazzi, incredibilmente immobile".