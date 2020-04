16enne crea il gelato per chi ha il morbo di Crohn e viene nominato Alfiere della Repubblica

Diego Costi ha appena compiuto 16 anni e ha ricevuto un regalo grandissimo: è stato nominato Alfiere della Repubblica per essersi distinto in azioni solidali a favore della comunità. Il ragazzo, infatti, ha inventato un gelato molto speciale, un prodotto adatto anche a chi soffre del morbo di Crohn. Lui stesso ne soffre: si tratta di un’infiammazione cronica intestinale che spesso costringe chi ne soffre a modificare la propria dieta o a rinunciare ad alcuni alimenti che potrebbero peggiorare la patologia.

Grazie alla ricetta messa a punto da Diego, però, d’ora in poi anche le persone che hanno il morbo di Crohn potranno gustare un buon gelato: la sua idea ha avuto anche una validazione scientifica a opera dell’Ospedale pediatrico Calini di Genova.

“Oggi ho saputo con orgoglio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha insignito di questa onorificenza e sono rimasto stupito – ha dichiarato Diego - Ho voluto realizzare un gelato per chi come me ha il morbo di Crohn. Ci sono alcuni ingredienti che dobbiamo evitare come il lattosio o i coloranti. Ho cercato gli ingredienti giusti”. In realtà, la ricetta è stata creata dal giovane l’anno scorso ma adesso è stato dato maggiore risalto alla notizia per l’onorificenza ricevuta. Adesso l’obiettivo di Diego è quello di diffondere la sua ricetta affinché chi soffre della sua stessa patologia possa realizzare un ottimo gelato anche a casa.