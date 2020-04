Si addormenta durante una diretta Facebook e diventa l'idolo del web

Durante questa lunga quarantena si stanno moltiplicando sui social le dirette dei personaggi famosi (e non). Qualcuno, proprio grazie a queste dirette, è perfino diventato un eroe del web.

È quello che è accaduto a Ferdinando, un vero appassionato delle dirette Facebook. Il suo profilo social in queste ore sta diventando virale in rete per una "bizzarra" diretta streaming durante la quale l'uomo si è appisolato attirando l'attenzione di migliaia di utenti.

Nel video si vede l'uomo sul divano con le cuffie che intrattiene il "suo pubblico" canticchiando brani neomelodici e cover anni '70. Dopo un'ora e venti, però, la stanchezza comincia a prendere il sopravvento. Lui sbadiglia e cerca di resistere, ma poi cede e schiaccia un pisolino.

Intanto gli utenti si moltiplicano e in poco tempo diventano migliaia, tutti a fare a gara per tentare di svegliarlo con centinaia di messaggi (esilaranti).

Un utente commenta: "Questa notte ho capito che in molti di noi soffrono di insonnia da quarantena, tranne il nostro eroe". I trilli delle notifiche sono continui durante la diretta, lui cerca (inutilmente) di restare sveglio.

Francesca commenta: "Come sei diventato famoso? Boh, niente, dormivo!". Lorenzo riconosce: "Ragazzi tutti, ma vi state rendendo conto che noi 6600 persone siamo appena entrati nella storia del trash???" mentre Gianni immagina: "Papà, papà, raccontami della quarantena! - Eh figlio mio, facevamo le 3 di notte per vedere un tizio sconosciuto che dormiva come un dannato in live su Facebook".

Intanto quella diretta durata più di tre ore e mezza (di cui quasi la metà trascorsa a dormire) con oltre 268mila visualizzazioni ha reso Ferdinando il nuovo eroe del web.

(Credits photo: Facebook/ferdinando.nigro.14)