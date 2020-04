Ellen Pompeo (star di Grey’s Anatomy) nella bufera per una dichiarazione su Weinstein

Torna ad infuriare la polemica su una vecchia dichiarazione di Ellen Pompeo, una delle attrici più amate della tv, nota per aver interpretato il ruolo della dottoressa Meredith Grey nella serie Grey's Anatomy.

Il video in questione è un Q&A tenutosi alla Oxford Union nel 2018 in cui la Pompeo era intervenuta sul tema della violenza sulle donne. L'attrice dice: “Credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non tutte, ma appunto bisogna essere in due per ballare un tango”.

La Pompeo ha precisato: «Non parlo di incolpare la vittima, voglio solo dire che sono stata in una stanza con Harvey Weinstein, mi sono seduta a un tavolo con lui, sono rimasta probabilmente due ore e mezza con lui, ma non mi ha mai detto nulla di inappropriato o non mi ha fatto alcuna avances fisica».

Sempre a proposito dell'incontro con Weinstein l'attrice ha dichiarato che se il produttore avesse fatto o detto qualcosa di inappropriato nei suoi confronti lei "avrebbe preso il bicchiere che era sul tavolo davanti a lei e glielo avrebbe fracassato in faccia”. La Pompeo conclude dicendo: «Il punto è: cosa siamo disposte a tollerare per la nostra autostima, a quale livello di compromesso scenderemmo per il nostro piacere, per essere amate e accettate».

Inutile dire che, riprendendo a circolare, le sue dichiarazioni hanno sollevato nuovamente feroci critiche. Molte donne, alcune delle quali vittime di aggressioni sessuali, si sono dette sconvolte e offese dalle sue parole.

"Incolpare le vittime per un qualcosa che non dovrebbe stare né in cielo né in terra è da persone piccole piccole" ha scritto qualcuno, mentre altri utenti hanno evidenziato quanto possa essere grande la distanza tra l'attore e il personaggio interpretato.

(Credits photo: Instagram/ellenpompeo)