A Napoli una donna viola le regole per un tuffo in mare: multata

Normalmente in questo periodo sul Lungomare di Napoli e, in particolare, nella zona della famosa rotonda di Via Nazario Sauro, i cittadini si godono le prime belle giornate della stagione, spesso facendo anche un bagno nelle giornate più calde. Quest’anno, però, il Lungomare è deserto e, sebbene le acque del Golfo di Napoli adesso siano molto più pulite grazie alla riduzione dell’inquinamento dovuta al lockdown, nessuno in questi giorni può farsi una nuotata o godere del sole primaverile perché il Coronavirus ha costretto tutti alla quarantena.

Nonostante il divieto di uscire se non per la spesa o per emergenze, però, una donna ha pensato bene di violare le regole per andare a fare un bagno proprio alla rotonda di via Nazario Sauro. È accaduto ieri, poco dopo le 13: la donna ha cercato di non farsi notare e ha approfittato del fatto che in quel momento il Lungomare non ci fosse nessuno, neanche le forze dell’ordine che in questi giorni lo pattugliano costantemente. Senza pensarci due volte, la donna si è tuffata e si è fatta una nuotata del tutto indisturbata, convinta che nessuno l’avrebbe vista. Qualcuno, invece, l’ha persino ripresa e adesso il video sta facendo il giro del web.

I Carabinieri poco dopo hanno intercettato la donna e l’hanno fermata, facendole una multa di 400 euro. Non si conosce l’identità della signora e dunque non si sa se fosse di passaggio oppure se si tratta di un’abitante della zona.