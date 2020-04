Scoperta una nuova specie di serpenti: il nome è un omaggio ad Harry Potter

Come sanno bene i fan del maghetto più famoso del mondo, Salazar Serpeverde è il nome di uno dei quattro fondatori di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria di Harry Potter. Ma è anche il nome di una specie di serpente scoperta recentemente.

Le caratteristiche del Trimeresurus Salazar sono state approfonditamente descritte, con tanto di immagini, in un articolo pubblicato sulla rivista specializzata "Zoosystematics and Evolution". Si tratta di vipere velenose che si distinguono dalle altre per un elevato numero di denti e per la particolare colorazione: una striscia di colore rosso-arancione che appare su corpo e testa degli esemplari maschi.

La nuova specie è stata scoperta tra giugno e agosto dello scorso anno durante una spedizione nell'India nordorientale e i ricercatori, nel darle un nome, hanno deciso di ispirarsi alla fortunata saga fantasy nata dalla fantasia di J.K. Rowling che vede protagonista il maghetto capace di parlare la lingua dei serpenti.

(Credits photo: newsbricks.com)