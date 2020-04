Coronavirus, De Luca: “Scemo chi pensa di poter tornare alla movida”

La Fase 2 si avvicina e il ritorno a una vita normale sarà graduale, così come la riapertura delle varie attività. Ecco perché, secondo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è bene frenare gli entusiasmi.

Durante una diretta Facebook, il Governatore ha spiegato ai cittadini come stanno le cose: “Mi hanno mandato lettere – ha detto – mi chiedono se si può riprendere la movida. Ma sei scemo o sei buono? Riprendere la movida? Qui bisogna rispettare i protocolli di sicurezza e continuare col distanziamento sociale”.

De Luca, insomma, raccomanda a tutti di essere prudenti: “Finché non avremo il vaccino e lo avremo a primavera prossima, anche se mi auguro di averlo prima, dovremo continuare con il distanziamento sociale e con le mascherine – ha continuato – solo così usciremo in maniera forte e definitiva da questa tragedia. Cercheremo di controllare e per il resto ne parleremo delle forze dell'ordine: non ci siano leggerezze né atti di responsabilità, a via Aniello Falcone a Napoli così come negli altri centri storici. Il rischio di far riaccendere i focolai è dietro l’angolo – ha sottolineato - e altri due mesi di quarantena l'Italia non li regge”.

De Luca ha infine spiegato le misure che la Regione Campania metterà in atto nei prossimi giorni: “Da lunedì riprendono attività di conferimenti di materiali di risulta in discarica, riprendono attività di manutenzione di alberghi e strutture balneari – ha detto - Abbiamo anche un piano di aiuti di 1 miliardo di euro per le attività industriali, commerciali e le famiglie. Abbiamo pubblicato bando per il contributo alloggiativo da 750 euro, che può essere erogato dalla Regione a partire dal 12 maggio. Stiamo lavorando in queste ore per contributo da 2mila euro per imprese, 90mila ne hanno fatto richiesta – ha concluso - Così come sono arrivate 50mila richieste per il contributo da mille euro per i professionisti”.