A 100 anni sconfigge il Covid-19 e torna a casa [video]

Nei giorni scorsi Concetta Lenzi, di 100 anni, era stata ricoverata al Policlinico di Messina. Coronavirus la diagnosi. I medici l'hanno curata e oggi, la nonnina è uscita dall'ospedale ed è tornata a casa. Alla sua età ha sconfitto la battaglia più grande di tutte. "Quale sia il motivo per il quale qualcuno ce la fa e qualcun altro no, purtroppo ancora non lo sappiamo", queste sono le parole del medico che si è preso cura di Concetta.

Una vecchietta simpatica che, lasciando l'ospedale, è stata salutata da un grande applauso: in tanti, tra medici e infermieri, hanno voluto omaggiarla in questo modo. Un simbolo di forza e tenacia, la signora Concetta era ospite della casa di cura "Come d'incanto" e, come tanti altri ospiti anche lei aveva contratto il virus. Ma ce l'ha fatta: un segno questo che fa sperare.

Ecco il video del momento in cui la nonnina ha lasciato l'ospedale.