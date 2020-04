Bill e Melinda Gates: “Pagheremo noi il vaccino anti-Covid-19”

Una volta che sarà individuato un vaccino efficace, il problema sarà produrlo su larga scala. Bill e Melinda Gates, però, hanno già fornito la soluzione: si sono offerti di pagare la produzione. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia, già ben nota per la sua filantropia: com’è noto, il miliardario già anni fa metteva in guardia tutti sul rischio di una possibile pandemia, ecco perché per lui ciò che sta accadendo è come l’avverarsi del suo “peggiore incubo”.

È anche per questo motivo che la Fondazione di Bill e Melinda Gates è pronta a finanziare la produzione del vaccino e a tal fine si è già messa i contatto con tutti i ricercatori che stanno lavorando per individuarlo, a cominciare dall’Università di Oxford, al cui progetto sta partecipando anche un’azienda italiana. “Se questo vaccino funzionerà – ha detto Gates al Times – io e altri in un consorzio faremo in modo che ci sia una produzione massiccia”.

Mentre a Oxford lavorano speditamente anche grazie ai fondi messi in campo dal Governo britannico, Gates ha già iniziato a trattare con alcune case farmaceutiche per far sì che sia già tutto pronto quando arriverà il momento di produrre il vaccino per tutti. “Presto verrà testato sugli esseri umani – ha detto ancora – se i risultati saranno quelli sperati, io e altri ci impegneremo affinché venga prodotto per il mondo intero. Fortunatamente – ha aggiunto – nessuno di quanti stanno lavorando ai vaccini si aspetta di farci soldi”.

Secondo Gates ciò che stiamo vivendo è come una guerra mondiale, con l’unica differenza che “stiamo tutti dalla stessa parte”: a maggio è stato già convocato il Coronavirus Global Response Summit e la speranza è che vengano così raccolti oltre 6,5 miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo del vaccino.