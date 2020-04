Lui è il simbolo della tristezza in quarantena: non può giocare con i bambini

Big Poppa è un bellissimo esemplare di Bulldog inglese. In questi giorni anche lui è rinchiuso a casa in quarantena, esce solo per fare i suoi bisogni e torna subito in isolamento. Ecco perché Big Poppa è così triste, non può giocare con i bambini che incontra nel cortile del condominio. Quindi quando torna dalla sua passeggiata corre subito in balcone e guarda la strada alla ricerca di qualche amico.

"Big Poppa era molto triste oggi, secondo me perché gli manca giocare con i bambini del condominio. Li può solo guardare dal balcone", queste sono le parole della proprietaria Rae Elle. La donna ha pubblicato una foto per far vedere a tutti la tristezza del cagnolino. Lo scatto ha fatto presto il giro del mondo e da quel momento Big Poppa è diventato il simbolo della desolazione e della solitudine di questa quarantena.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Anche lui, come tutti noi, sta soffrendo l'isolamento e si vede benissimo dai suoi occhioni che parlano da soli. Il capo chino, lo sguardo triste, Big Poppa ultimamente è pigro, dorme spesso e non ha molta voglia di giocare da solo in casa, riferisce la sua padrona. Finirà presto Poppa e tornerai a correre con i tuoi amici.