Kim Jong Un è morto? Un network tv di Hong Kong sostiene questa tesi

Le voci (contraddittorie) sullo stato di salute e sulla possibile morte di Kim Jong Un si rincorrono ormai da giorni.

Ora, alle voci, si aggiunge anche un'immagine che ha cominciato a circolare sui media asiatici, facendo ben presto il giro del mondo. L'immagine, che comunque non è stata verificata, ritrae un corpo senza vita, disteso e coperto da un drappo rosso, che sembrerebbe essere quello del giovane dittatore nordcoreano.

La morte di Kim Jong Un è stata annunciata da un network tv di Hong Kong e ripresa anche dalla vice direttrice del canale satellitare HKSTV, Shijian Xingzhou. I media giapponesi, invece, sostengono che il leader si trovi in stato vegetativo. Mentre per la Corea del Sud il giovane militare sarebbe vivo e vegeto. Per molti, infatti, quello scatto sarebbe un fake.

Le voci sulla morte del leader hanno cominciato a circolare a seguito della sua mancata presenza all'attesa celebrazione dell'88esimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare Rivoluzionario Coreano che si è tenuta la scorsa settimana.

(Credits photo: tgcom24.mediaset.it)