La Nuova Zelanda annuncia di aver vinto la battaglia contro il virus

La premier Jacinta Arden ha annunciato che la Nuova Zelanda (per il momento) ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Il Paese infatti negli ultimi giorni ha registrato meno di 10 casi al giorno: ieri soltanto uno.

Nonostante la notizia positiva, però, la Arden sa benissimo che non si tratta di una vittoria definitiva e che è assolutamente necessario mantenere alta la guardia per conservare questo stato. Infatti la premier ha annunciato la ripresa di alcune attività economiche non essenziali, servizi sanitari e scolastici, ma non della vita sociale, precisando che i cittadini devono continuare a stare in casa.

Durante il suoi intervento per la presentazione dell'allentamento delle restrizioni, la ministra ha spiegato che non si hanno ancora dati certi per stabilire quando l'epidemia sparirà del tutto e quindi sarà possibile tornare alla normalità.

Dall'inizio della diffusione dell'epidemia, la Nuova Zelanda ha registrato meno di 1500 casi di contagio e 19 decessi. A fine marzo era stato stabilito un periodo di lockdown di 4 settimane, che includeva la chiusura dei confini.

