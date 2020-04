Reunion (virtuale) del cast dei Goonies: oggi alle 18:00 su Youtube

Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) e Josh Brolin (Brand), saranno online su YouTube oggi, 27 aprile, alle ore 18:00. Di chi stiamo parlando? Ovvio, del mitico cast de "I Goonies", pellicola del 1985 che ha fatto scuola.

Un gruppo di ragazzi alle prese con un'avventura fantastica che, tra mille peripezie, lo porterà alla scoperta di un mondo sommerso con relativo tesoro. Questa è la trama del film, che quest'anno compie 35 anni. Purtroppo non è stato possibile festeggiare a dovere per via del Covid-19, quindi i protagonisti hanno deciso di regalare ai fan l'occasione speciale di rivederli tutti insieme virtualmente. La reunion sarà a scopo benefico: durante l'evento, infatti, sarà possibile aiutare il Center for Disaster Philanthropy.

Qui la pagina YouTube dove potete vedere la reunion. Mettete un promemoria.