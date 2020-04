Morto Dimitri Diatchenko, l’attore di Indiana Jones e CSI Miami

Dimitro Diatchenko, attore diventato famoso grazie a film come “Chernobyl Diaries – La mutazione” e “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” e a serie tv come “CSI Miami” e “Criminal Minds”, è stato trovato senza vita nella sua casa in Florida.

A trovare il cadavere dell’attore è stata la Polizia: gli agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione dopo la segnalazione della famiglia che non riusciva a mettersi in contatto con lui da diversi giorni. Secondo quanto riportato da TMZ, per la Polizia l’attore sarebbe morto tra lunedì 21 aprile e martedì 22 aprile e al momento sono in corso degli accertamenti per individuare la causa del decesso.

Dimitri aveva 52 anni e godeva di ottima salute, dunque si esclude l’ipotesi del Coronavirus: la morte potrebbe essere stata causata da un arresto cardiaco o da folgorazione, avvenuta forse mentre faceva giardinaggio, ma sono ipotesi che solo l’autopsia potrà verificare. L’esordio al cinema dell’attore risale agli anni ’90, quando interpretò una piccola parte vestendo i panni di un Marine dei Navy Seals in “Soldato Jane”, il film con Demi Moore diretto da Ridley Scott. Tra gli altri film e serie tv nelle quali ha recitato ricordiamo “Walker Texas Ranger”, “Alias”, “Senza traccia” e “Sons Of Anarchy”.