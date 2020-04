Comprano uno scuolabus e lo trasformano in un cottage: l’idea di una famiglia

Jeremy e Mira Thompson hanno deciso di realizzare il sogno della loro vita: vivere on the road. Per farlo hanno scelto un’opzione davvero fuori dal comune: la coppia, infatti, ha comprato un vecchio scuolabus e lo ha trasformato in una mini-casa mobile davvero deliziosa che sembra uscita da una fiaba.

In realtà, inizialmente Jeremy e Mira, insieme alla loro bambina di 3 anni, hanno vissuto all’interno di un vecchio furgone per sperimentare la vita sulla strada. Poi hanno deciso di creare un ambiente più adatto alla vita familiare e soprattutto a una bimba così piccola. Ed è così che hanno avuto l’idea dello scuolabus che hanno letteralmente trasformato in un piccolo cottage mobile.

Al suo interno non manca proprio nulla: dalla cucina fino alla camera da letto, il cottage è dotato di tutti gli accessori. Per realizzare il loro sogno Jeremy e Mira hanno impiegato quasi 2 anni ma ora si dicono soddisfatti e hanno deciso di condividere la loro storia su YouTube.