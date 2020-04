“Warhunt” con Mickey Rourke è il primo (e unico) film girato durante la quarantena

“The show must go on”, recita il famoso brano dei Queen, ma non durante una pandemia. Ecco perché il mondo dello spettacolo in questo periodo si è fermato, dal cinema fino ai concerti. I lavori sono stati tutti bloccati tranne quelli di “Warhunt”, il nuovo film con protagonista Mickey Rourke. Il cast e lo staff della pellicola, diretta dal regista italiano Mauro Borrelli (già noto per film come “The Recall – L’invasione” e “The Ghostmaker”), hanno continuato a lavorare e hanno concluso le riprese proprio in questi giorni.

Come? È semplice: le riprese sono state effettuate a Riga, in Lettonia. Il Governo di questo Paese ha autorizzato lo svolgimento del lavoro a patto che sul set tutte le persone coinvolte rispettassero delle precise norme di sicurezza: tutti, infatti, hanno indossato mascherine e guanti e si sono fatti misurare la temperatura due volte al giorno, mantenendo sempre il distanziamento sociale. Inoltre, tutte le attrezzature venivano disinfettate ogni giorno.

Mickey Rourke è riuscito ad arrivare a Riga appena in tempo prima dell’inizio del lockdown e dell’interruzione dei voli. Lo staff di “Warhunt” può diventare un esempio per tutta l’industria cinematografica perché ha dimostrato che si può continuare a lavorare anche in questo momento, purché si osservino alcune regole e precauzioni. “All'inizio è stata una cosa surreale – ha raccontato il regista a Variety - ma il cast e la troupe si sono rapidamente adattati alle mascherine e ad altre precauzioni, quindi abbiamo finito con l'essere ancora più concentrati ed efficienti”. “Warhunt” è un film horror bellico dalle sfumature fantasy, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.