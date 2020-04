Ecco chi sarebbero i "congiunti" a cui si potrà far visita nella Fase 2

Durante la sua ultima conferenza stampa, il Premier Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo DPCM che ha stabilito le nuove regole da seguire durante la cosiddetta “Fase 2” che partirà il 4 maggio. Secondo le nuove disposizioni, a partire dal quel giorno si potrà andare a fare visita ai “congiunti” (non fuori Regione), senza, però, organizzare pranzi e feste ma mantenendo sempre la distanza di sicurezza e utilizzando le mascherine.

Tante persone si sono chieste cosa significhi esattamente la parola “congiunti”, un termine che ha generato parecchi dubbi. A livello giuridico, questa parola indica soltanto le persone alle quali si è legati da un vincolo di parentela oppure da un vincolo affettivo giuridicamente rilevante. In sostanza, sarebbero esclusi i fidanzati e le coppie di fatto, ma non ne esiste certezza.

Nei prossimi giorni verranno quindi pubblicate delle Faq sul sito del Governo per chiarire tutti i dubbi circa il provvedimento. Nel frattempo, come riporta Tgcom24, è stato già chiarito che per “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili”. Pare, dunque, siano consentite anche le visite ai fidanzati; in ogni caso, le Faq che verranno rese note a breve spiegheranno questo punto nel dettaglio.