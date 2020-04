Giulia De Lellis conferma il ritorno di fiamma con Andrea Damante

All’inizio della pandemia Giulia De Lellis e il suo ex fidanzato Andrea Damante sono stati visti e fotografati insieme, mentre scaricavano la spesa dalla macchina per dirigersi nella casa di Pomezia dell’influencer. Da allora si è scatenato il gossip circa un possibile ritorno di fiamma dei due e adesso arriva la conferma, direttamente da Giulia.

È stata lei, durante una diretta Instagram con Simona Ventura, a confermare la rinata love story: “Volevamo tenere per noi alcune cose – ha detto – capire un po’ le situazioni. Ma a quanto pare non è possibile. Non è che lo volessi nascondere, però avrei voluto tenerlo un attimo per me. Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, poi hanno discusso e fatto pace. Stiamo cercando di capire. Le buone intenzioni ci sono. Adesso voglio stare serena per cercare di capire queste cose che avevo lasciato un p’ da parte perché non mi facevano stare bene”.

Giulia ha anche rivelato, rispondendo alla domanda di una follower, quando ha perdonato Andrea: “È successo un giorno di tanto tempo fa, circa due anni fa, non ricordo più, quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa”. Durante la loro lunga separazione entrambi hanno avuto altre storie; Giulia, in particolare, ha avuto una relazione con Andrea Iannone, pilota della MotoGP.