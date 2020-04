I becchini ballerini diventano statuine da collezionare

Il video che mostra dei becchini africani trasportare una bara ballando è ormai diventato virale in rete e sui social spopolano vignette e meme dedicate a loro. Negli ultimi giorni, tra l’altro, la popolarità di questi singolari necrofori è ulteriormente cresciuta quando è stata rivelata la loro identità: sono originari del Ghana e uno di loro, in particolare, ha una spiccata passione per il calcio. Di certo, però, nessuno avrebbe mai pensato che il loro successo fosse tale da farli diventare una sorta di action figure da collezione.

Invece un’azienda di Hong Kong ha avuto proprio questa idea: la JMG 1/64 Miniatures ha pensato bene di cavalcare l’onda del successo dei becchini ballerini creando delle statuine che li raffigurano. Sono stati realizzati due diversi set di statuine della serie ribattezzata “Funeral Coffin Dance”: il primo raffigura i sette becchini che trasportano la bara con ogni dettaglio fedelmente ricostruito, compreso l’abbigliamento con tanto di occhiali.

Il secondo set, invece, è composto da quattro statuine raffigurate a carponi con la bara sulle spalle, mentre eseguono uno dei passi dell’ormai celebre coreografia; una quinta statuina è raffigurata in piedi, alla guida del corteo funebre. Si tratta del capo cerimoniere, riprodotto con tutti gli accessori che lo contraddistinguono, dal cappello a cilindro fino all’asta con la bandiera ghanese che tiene in mano. Per chi fosse interessato ad acquistare questi oggetti da collezione, il prezzo del primo set è di 49 dollari, mentre quello del secondo è di 40 dollari.