Il bimbo della Kinder oggi è una Drag Queen famosa sui social

Si chiama Alessandro Egger, ha 28 anni ed è un modello e un attore molto apprezzato: la sua carriera è iniziata quando, da bambino, ha prestato il volto delle famosissime barrette al cioccolato della Kinder. Ultimamente si trova a casa in quarantena come tutti e ha deciso di cimentarsi con un altro tipo di spettacolo: si traveste da donna e si diverte a ballare in video sui social come una Drag Queen.

Il giovane si è raccontato in un’intervista per il Fatto Quotidiano: “Quando ero piccolo, attorno al 2006 – ha raccontato - ho lavorato per tanti anni con Kinder. Era mio il volto sulle barrette durante i Mondiali di calcio”. In tempi più recenti Alessandro è comparso in serie tv per ragazzi, come ad esempio “The Band”, e nel programma televisivo Pechino Express. Se adesso ha deciso di divertirsi facendo la Drag Queen sui social, in realtà, è solo perché ha accettato la sfida lanciata da un’influencer rumena, come ha spiegato sul suo profilo Instagram.

I video in cui balla in versione “Alexandra”, vestito da donna con tanto di trucco e abiti succinti, hanno fatto il giro del web, anche grazie alle condivisioni dell’influencer Tommaso Zorzi. “Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio – ha spiegato Alessandro nell’intervista - Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio. Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me”.

Alessandro è fidanzato con la modella Madalina Doroftei, volto noto di grandi brand di moda: i due stanno insieme da tempo e pare sia stata proprio lei a incentivare questa sua nuova passione, un passatempo che il giovane non esclude di poter trasformare un giorno in un lavoro: “La mia ragazza mi ha appoggiato e mi ha pure aiutato a truccarmi – ha raccontato ancora - Quando hai il supporto delle persone a te vicine è tutto più facile. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità. Se proporrò Alexandra anche nelle discoteche? Non credo, ma non escludo di proporlo come personaggio web o televisivo”.