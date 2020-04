Chris Hemsworth sarà Hulk Hogan in un suo biopic

Intervistato da Screenrant, Chris Hemsworth è tornato a parlare del biopic su Hulk Hogan, nel quale vestirà i panni dell'iconico wrestler che negli anni '80 divento famosissimo anche grazie alla rivalità con Andre the Giant.

La conferma del suo coinvolgimento nel progetto era arrivata a febbraio 2019: tutto è ancora in fase di lavorazione e l'attore non ha ancora messo mano alla sceneggiatura, ma sembra essere già molto affascinato dal mondo del wrestling.

Hemsworth ha infatti dichiarato: «Non ho ancora letto la sceneggiatura. So che è in fase di lavorazione. Conosco molto poco sul progetto, sono però affascinato da questo mondo, e penso che chi è coinvolto nel film sia entusiasta di scoprire un aspetto di quel mondo che le persone non hanno mai visto. Sono intrigato dalla cosa tanto quanto te».

Nel progetto sono coinvolti nomi importanti, come gli autori del film Joker, Todd Phillips e Scott Silver. Tra i produttori ci sono Michael Sugar (già vincitore vinto l’Oscar con Spotlight) e Bradley Cooper.

(Credits photo: dailymail.co.uk)