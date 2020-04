Oxford annuncia: "Il vaccino potrebbe essere pronto a settembre"

La notizia che tutto il mondo attende con ansia arriva dal team internazionale di ricercatori dell'Università di Oxford: per settembre potrebbe essere pronto il vaccino contro il coronavirus. Gli studiosi stanno puntando alla produzione di anticorpi, usando una tecnologia già sperimentata con altri coronavirus.

Secondo il New York Times i ricercatori hanno ottenuto risultati incoraggianti dai test di immunità condotti sui macachi, la specie più simile all'uomo. Se entro un mese questi risultati dovessero essere confermati (in termini di sicurezza ed efficacia) anche sull'uomo, si potrà procedere con la produzione di milioni di dosi, che saranno già pronte per l'inizio dell'autunno.

Per quanto riguarda i costi di produzione del vaccino contro Sars-CoV2, un'altra buona notizia arriva dal magnate e filantropo statunitense Bill Gates, che ha dichiarato la propria disponibilità a contribuire alle spese per la produzione, annunciando di aver già preso contatti con le autorità accademiche britanniche e con le più importanti case farmaceutiche mondiali.