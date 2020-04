Genova, donna fa a pezzi la madre dichiarando di averla trovata già morta

A Genova le forze dell’ordine stanno indagando su una tragedia familiare che si è consumata nella zona di Marassi: il cadavere di una ex bidella di nome Loredana Stupazzoni è stato fatto a pezzi dalla figlia, Giulia Stanganini. Al momento, però, la 37enne è accusata solo di soppressione di cadavere: la donna, infatti, lo scorso 24 aprile si è autodenunciata in questura e ha raccontato agli agenti di aver trovato la madre impiccata. In seguito al ritrovamento del cadavere, la donna ha raccontato di essersi lasciata prendere dal panico e di aver così fatto a pezzi il corpo.

La Procura, però, sta indagando anche per omicidio volontario: secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, tra madre e figlia pare ci fossero un profondo conflitto perché Loredana Stupazzoni accusava la figlia per la morte del nipotino, avvenuta lo scorso novembre. Il piccolo aveva 3 anni ed è morto a causa di un arresto cardiaco causato da una crisi respiratoria, ma la nonna ha sempre ritenuto la figlia responsabile dell’incidente perché in quel momento teneva spento l’apparecchio acustico che indossa per problemi all’udito e così non si sarebbe accorta subito del malore del figlio.

Il clima in famiglia era dunque diventato molto teso: secondo i risultati dell’autopsia eseguita sui resti del cadavere sono emerse lesioni compatibili con l’impiccagione. Per Giulia Stanganini verrà richiesta una perizia psichiatrica per diagnosticare eventuali disturbi mentali ma al momento resta indagata anche per omicidio volontario: la donna ha raccontato di aver smembrato il corpo della madre per poi gettarne una parte tra i rifiuti in strada, mentre un’altra parte l’ha conservata in un secchio nel bagno di casa. Temeva di non essere creduta quando è andata a confessare in Questura, così ha mostrato agli agenti delle macabre foto del corpo della madre fatto a pezzi.