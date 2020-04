È morta Ashley “Minnie” Ross, star del reality “Piccole donne”

Ahsley Ross, detta "Ms. Minnie", star del reality americano “Little Women: Atlanta”, è morta a causa di un incidente stradale. La donna aveva 34 anni ed era diventata famosa grazie allo show televisivo, in Italia famoso con il titolo “Piccole donne” e andato in onda su Lei, che racconta la vita di alcune donne affette da nanismo.

Ad annunciare la sua morte è stata la sua agente, Liz Dixson, alla CNN: Ashley è morta lunedì 27 aprile al Grady Memorial Hospital di Atlanta, a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale. “Era una persona gentile e con un grande cuore – ha dichiarato l’agente – sarà ricordata per il suo sorriso contagioso”.

Su Instagram l’hanno ricordata anche i suoi familiari e lo stesso staff di “Little Women”, un reality che in America sta letteralmente spopolando. Nato nel 2014, il programma racconta la vita quotidiana di un gruppo di donne con nanismo: la prima edizione era ambientata a Los Angeles, poi sono stati creati vari spin-off, compreso quello di Atlanta, grazie al quale Ashley, ex parrucchiera, è diventata famosa.