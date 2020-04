Durante una lezione a distanza una maestra percepisce segnali di violenza domestica e chiama i soccorsi

Una maestra di Milano si è ritrovata a essere la testimone di una violenza domestica e, per fortuna, grazie al suo coraggio, nella famiglia del suo alunno forse si è evitato il peggio. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio, mentre la donna stava tenendo una lezione online con i suoi studenti quando a un tratto ha iniziato a sentire strani rumori, botte, insulti e grida prima da una voce maschile, poi da una femminile.

La maestra ha subito compreso che provenivano dalla casa di uno dei suoi alunni che aveva lasciato il microfono del suo computer acceso, non è chiaro se per sbaglio o volutamente. L’insegnante ha subito capito che in quella casa si stava consumando una violenza domestica e così ha subito chiamato i Carabinieri. Gli agenti sono intervenuti subito in zona Navigli per controllare e hanno colto l’aggressore sul fatto: entrando in casa hanno trovato la mamma dello studente, una 40enne di origini marocchine, che piangeva e che ha subito raccontato di essere stata picchiata dal marito, un 48enne egiziano disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Le violenze domestiche in quella casa andavano avanti da tempo: la donna si era già rivolta alla Polizia per esporre denuncia, ma stavolta gli agenti hanno colto il marito in flagrante, grazie all’intervento tempestivo della maestra del figlio della coppia, che aveva capito tutto ascoltando la terribile scena online.