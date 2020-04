Ecco la funzione (segreta) di WhatsApp che svela con chi interagiamo di più

Tra le funzioni di WhatsApp meno conosciute ce n'è una che permette di scoprire qual è l'account con cui interagiamo di più, inviando più immagini, gif e video.

Accedere a questa informazione è molto semplice: basta avviare l'App e cliccare su "Impostazioni" nel menu che si trova in alto a destra. A questo punto bisogna accedere alla sezione "Utilizzo dati e Archiviazione" e poi cliccare su "Utilizzo Archiviazione" per visualizzare l'elenco dei contatti ordinati per quantità di media scambiati.

Ovviamente la dimensione dei file scambiati incide moltissimo sulla posizione in classifica: i file multimediali (come video e foto) hanno un "peso" maggiore dei semplici messaggi di testo.

Ma a cosa serve questa funzione? Questa funzione è utilissima quando abbiamo esaurito lo spazio di archiviazione su WhatsApp e abbiamo bisogno di "fare pulizia" eliminando qualcosa. Accedendo al dettaglio, possiamo infatti liberare spazio eliminando i file multimediali relativi alla singola conversazione selezionata.