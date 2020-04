Probabile nuovo esodo dal Nord al Sud: esauriti i posti su treni e aerei

Il 4 maggio entrerà in vigore la fase 2. L'emergenza Covid-19 non è terminata, ma il Governo ha deciso di allentare le misure di sicurezza in vista della ripartenza definiva del Paese. Sarà, infatti, consentito spostarsi tra le Regioni per necessità legate alla salute e al lavoro, ma anche per tornare al proprio domicilio. Proprio per questa ultima ragione, i treni, gli autobus e gli aerei nella tratta Milano-Napoli sono stati presi d'assalto.

Per agevolare la ripresa, Trenitalia ha raddoppiato i viaggi dal Nord al Sud con il risultato che le biglietterie virtuali hanno registrato un incremento di prenotazioni. Secondo una ricerca, infatti, i posti sarebbero già terminati. Sono tante le persone che hanno desiderio di tornare a casa dopo due mesi di isolamento. Le immagini dell'inizio lockdown ancora sono stampate nella nostra mente, e un'altra fuga potrebbe compromettere la situazione. Non dobbiamo abbassare la guardia anche se le cose stanno andando meglio. I contagi non sono arrivati allo zero ed è per questo che dobbiamo rispettare ancora le misure di sicurezza dettate dalle Istituzioni.

Il consigliere regionale Borrelli dice di essere allarmato per quanto riguarda la sicurezza sui bus che collegano Milano a Napoli. Non tutte le compagnie, infatti, avrebbero adattato i propri mezzi per far fronte all'emergenza sanitaria. Il problema riguarda la presenza di gel disinfettante a bordo e di guanti per tutti i passeggeri.