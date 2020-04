Costanza Caracciolo racconta l'esperienza del parto in piena emergenza coronavirus

A marzo Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono diventati genitori della loro seconda bimba, Isabel. Ma, a quanto pare, non è stata un'esperienza semplice per la showgirl che si è trovata ad affrontare il parto lontana dal suo Bobo e in piena emergenza coronavirus.

A raccontarlo sono stati i due neogenitori in occasione di una recente intervista rilasciata al settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini.

Costanza ha raccontato di aver avuto molta paura all'inizio, rivelando: "Mi è mancato Bobo, l'ho visto solo attraverso un vetro in corridoio". Poi, però, è stata coccolata da un team quasi tutto al femminile ed è stato un parto stupendo, con tanto di musica di sottofondo. "Poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene", ha concluso l'ex velina.

Prima di innamorarsi, Bobo e Costanza erano amici da oltre 10 anni. Poi, tre anni fa, durante una passeggiata a Roma, si sono "riscoperti". E ora sono genitori di due splendide bambine.

Ma avranno altri bimbi? Per il momento entrambi sembrano essere d'accordo sull'idea di fermarsi a due. Ma Costanza aggiunge: "Poi…nella vita, mai dire mai".

