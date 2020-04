Nasce il gioco da tavola della quarantena, Recovid, da scaricare e stampare

In casa il tempo passa e spesso non sappiamo cosa fare. Nell'attesa di poter tornare liberamente ad uscire, possiamo giocare a Recovid, il gioco da tavolo nato per sfidare e sconfiggere la quarantena. È possibile scaricarlo online ed è adatto anche ai bambini.

L'ideatore del gioco, Cristiano Spaziani, ha dichiarato: "Volevo provare a strappare un sorriso alle persone che stanno vivendo questa delicata situazione quindi non è che non abbiamo rispetto per quanto sta accadendo, semplicemente abbiamo voluto offrire una possibilità per continuare sorridere. Per me questo è molto importante, ne ho fatto una filosofia di vita".

Recovid ha anche uno scopo benefico: scaricandolo si potrà aiutare la ludoteca di Cristiano a superare questo momento di crisi. Non sono richiesti soldi per avere Recovid: tutto, infatti, è basato sulle donazioni volontarie degli italiani.

Il funzionamento del gioco è molto semplice, lo scopo è quello di non impazzire durante l'isolamento sociale. Ci possono giocare fino a un massimo di 4 persone e i punti che si acquisiscono sono in "sanità mentale", "forza fisica" e "riposo e socialità". Nel farlo bisogna superare una serie di divertenti imprevisti. È un Monopoli ai tempi del Coronavirus, insomma.

Un modo diverso e generoso di restare uniti in questo momento difficile.