Nonna delimita l'area davanti casa sua per prendere il sole in sicurezza

La foto di un'anziana signora uruguayana è diventata virale in queste ore sui social.

La nonnina, desiderosa di prendere un po' di sole davanti alla sua casa (probabilmente come ha sempre fatto per anni), ha pensato bene di creare un vero e proprio cordone di sicurezza per rispettare (e far rispettare) le regole di distanziamento sociale.

L'ingegnosa signora ha posizionato la sua sedia e poi, utilizzando delle bottiglie di plastica, ha segnato il confine invalicabile della sua area personale con un nastro e tanto di cartello di avviso sul quale si legge: "Non passare. Pericolo".

La simpatica scena è stata fotografata da un giovane che l'ha poi postata sui social con la didascalia "Nel frattempo... in Uruguay".

La foto è diventata virale e ha ricevuto tantissimi commenti di approvazione. Qualcuno ha scritto: “Adoro l’idea di questa nonna! Semplice e innocente. Ora può prendere il sole da sola in pace, senza disturbare nessuno”. Qualche altro ha scritto: “Mentre viviamo nel 2020, lei è già nel futuro. Merita un premio Nobel o un Ministero”.

(Credits photo: Twitter/MayneJason)