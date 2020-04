Questi uccellini sono la cosa più tenera (e morbida) che vedrai oggi

Questi meravigliosi uccellini sono molto diffusi sull’isola di Hokkaido, in Giappone, e sono tenerissimi per il loro particolarissimo piumaggio.

Sono conosciuti comunemente con il nome di Shima enaga (il loro nome scientifico Aegithalos caudatus) e si tratta di un particolare tipo di codibugnolo o passero dalla coda lunga (in inglese, infatti, sono chiamati Long-tailed).

Il loro habitat ideale è costituito da boschi di latifoglie e misti, ma si trovano anche in prati fluviali, terreni agricoli, parchi e giardini.

In Giappone si trovano in particolare nelle colorazioni bianche e nere, ma ne esistono di diversi colori. Le loro caratteristiche principali sono la coda molto lunga e il piumaggio che li fa sembrare morbidissimi. In effetti, a ben guardare, soprattutto quelli di colore bianco sembrano degli irresistibili batuffoli di cotone.

Un'altra caratteristica di questi uccellini è il particolare richiamo vocale, che diventa decisamente insistente e rapido quando un esemplare si trova isolato.

(Credits photo: Instagram/ariarin53)