La Lombardia vorrebbe chiedere un risarcimento danni alla Cina per 20 miliardi

Sembrano già un lontano ricordo le immagini di qualche settimana fa del governatore della Lombardia che accoglieva la delegazione della croce rossa cinese giunta nel nostro Paese per donare mascherine, dare consigli ai cittadini e prestare soccorso agli ospedali al collasso.

La Lombardia in quei giorni ricordava di avere "tanti amici nel mondo". Ma con la riduzione dei contagi da Covid-19 il sentimento di amicizia e solidarietà è stato rapidamente messo da parte.

Così Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega Lombarda, ha annunciato: "La Regione Lombardia chiederà, e in tempi brevissimi, il conto dei danni alla Repubblica Popolare Cinese: siamo pronti a mandare all'ambasciatore cinese un acconto di richiesta danni da 20 miliardi"

Il deputato ha motivato l'iniziativa spiegando che già molti Stati si sono mossi (o si stanno muovendo) in questa direzione: lo hanno fatto, ad esempio, alcuni singoli Stati americani e probabilmente lo faranno anche l'Australia e la Gran Bretagna. Per il segretario lombardo l'Italia non lo farà (nonostante sia tra i Paesi più colpiti) perché "genuflessa Pechino".