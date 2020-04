Tom Hanks dona il suo plasma per la lotta al Covid-19

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, dopo la guarigione dal Covid-19, hanno donato il loro plasma nella speranza che i ricercatori possano trovare gli anticorpi utili per la lotta al virus. Un gesto bellissimo che fa capire quanta generosità c'è in ognuno di noi. Per sensibilizzare tutti, l'attore ha deciso di pubblicare la foto della sacca piena di acqua, proteine, nutrienti e ormoni.

Ecco quali sono state le loro parole in merito: "Appena siamo guariti ci siamo attivati. C’è qualcosa che possiamo fare? E così abbiamo scoperto che abbiamo gli anticorpi alla malattia. Ci siamo fatti avanti per donare il sangue, o meglio il plasma. Spero davvero che possa aiutare a curare delle persone".

La coppia si è ammalata mentre si trovava in Australia per girare un biopic su Elvis Presley. Passata la quarantena, hanno donato il plasma. Studiare questo liquido per combattere il virus è molto importante perché può contenere informazioni fondamentali nella cura della malattia e nella realizzazione di un vaccino.