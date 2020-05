Passa una ragazza nuda dietro di lui, ma non è la fidanzata: giornalista scoperto in diretta tv, collegato da casa

In questo periodo tante persone stanno lavorando da casa con la formula dello “smart working”. Tra queste, ci sono anche molti giornalisti. Forse per la poca dimestichezza con il lavoro da casa, a molte persone in questi giorni stanno capitando cose davvero singolari in diretta.

È il caso di un giornalista e conduttore televisivo spagnolo di Mediaset España, 13TV e Telemadrid, il 41enne Alfonso Merlos: l’uomo si è collegato dalla sua abitazione durante il “The Ana RosaShow” per parlare dell’emergenza in Spagna e, proprio mentre parlava rivolgendosi al pubblico, nell’inquadratura si vede chiaramente una ragazza seminuda che passa alle sue spalle sorreggendo un vassoio.

In questo contesto c’è un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori: la ragazza in questione non è la fidanzata del giornalista, ossia l’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo Marta Lopez, bensì una sua collega giornalista di 27 anni, Alexia Rivas. La gaffe del reporter, inutile dirlo, ha suscitato l’ironia del web che si è scagliato contro il giornalista. Dopo qualche giorno di silenzio, Merlos ha commentato l’accaduto rivelando di non essere più fidanzato con Marta ma ha preferito non fornire ulteriori dettagli.