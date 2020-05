Donna defeca sulle scale mobili della metro a Milano: le telecamere riprendono tutto

Nella stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa M1 della metropolitana di Milano, è accaduto un episodio che sottolinea il degrado all’interno della stazione stessa. Una donna, infatti, ha espletato i suoi bisogni fisiologici proprio davanti all’ingresso di una delle scale mobili che portano verso l’esterno della stazione.

L’episodio è avvenuto il 2 maggio ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, per poi essere pubblicata sulla pagina Facebook “Tranvieri di Milano”. Secondo quanto riporta l’operatore ATM che ha denunciato l’accaduto, la donna avrebbe prima urinato e poi defecato sulle scale mobili, per poi utilizzare una maglia che portava sulle spalle per pulirsi e per poi gettarla via, lasciandola a terra ai piedi della scala.

Dopo aver fatto i suoi bisogni, la donna, che peraltro indossava anche la mascherina per proteggersi al Coronavirus, se n’è andata come se niente fosse. Sui social si sono scatenate le polemiche e in tanti hanno si sono lamentati del degrado di alcune stazioni della metro di Milano; qualcuno, tra l’altro, ha anche sottolineato che i bagni pubblici si trovano a pochi metri da quella scala mobile.