"Abbiamo le prove che Covid-19 è stato creato in un laboratorio di Wuhan": il Segretario di Stato americano continua a sostenere la tesi

L’origine del Coronavirus ad oggi non è ancora chiara ma sono in tanti a sostenere la tesi secondo la quale il Covid-19 sia stato creato in laboratorio. Tra questi c’è anche il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, il quale è convinto che il virus sia stato creato in un laboratorio di Wuhan.

“Abbiamo prove enormi che indicano Wuhan come il luogo da cui tutto è iniziato – ha dichiarato il Segretario statunitense alla tv ABC - Posso solo dire che esiste una quantità significativa di prove che indicano che il virus provenga da un laboratorio di Wuhan. Ho visto le dichiarazioni dell’intelligence e non ho motivo di credere che abbiano sbagliato”.

Pompeo ha poi aspramente criticato il Governo di Pechino, sostenendo che abbia tenuto nascosto quanto è realmente accaduto a Wuhan e che non abbia saputo gestire al meglio l’emergenza. Il Segretario si è però rifiutato di dire se ritiene che il Covid-19 sia stato rilasciato intenzionalmente o meno dal laboratorio di Wuhan.