Morto suicida John Lafia, il creatore di Chucky "La bambola assassina"

La morte improvvisa di John Lafia ha sconvolto Hollywood. Il regista e sceneggiatore, noto soprattutto per aver contribuito a realizzare la saga horror "La bambola assassina", si sarebbe suicidato.

Lafia è morto lo scorso 29 aprile all'età di 63 anni, lasciando due figli (Tess e Kane) e la ex moglie Beverly, che hanno confermato il decesso dichiarando: "È con grande tristezza che annunciamo che l'amorevole padre, autore cinematografico e televisivo, regista, produttore e musicista John J. Lafia è deceduto mercoledì 29 aprile".

Lafia, secondo quanto dichiarato dall'ufficio del coroner, sarebbe morto per impiccagione e il suo corpo sarebbe stato trovato nel seminterrato della sua casa.

Oltre ad aver lavorato prima come sceneggiatore e poi come regista nella saga "La bambola assassina" (diventata un classico del genere horror), John si è occupato della direzione e della sceneggiatura di altri film di successo, come "Il miglior amico dell'uomo" con Lance Henriksen e "Firestorm: Last Stand At Yellowstone", nonché di alcuni episodi di serie televisive come "Babylon 5" e "The Dead Zone".

(Credits photo: metro.co.uk)