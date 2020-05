Twilight: ecco com'è oggi Renesmee, la figlia di Bella Swan e Edward Cullen

Venerdì 1 maggio 2020 su Italia 1 è andato in onda "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1", il quarto film della saga dedicata ai vampiri. Finalmente, dopo tanti alti e bassi, Bella Swan (interpretata da Kristen Stewart) diventa un vampiro e sposa Edward Cullen (interpretato da Robert Pattinson). Dal loro amore nasce Renesmee, metà umana e metà vampiro.

Il ruolo di Renesmee Cullen è interpretato dalla bravissima Mackenzie Foy. Nella saga il suo personaggio è caratterizzato da una crescita incredibilmente veloce. A giudicare dalle sue ultime foto, la stessa attrice è cresciuta rapidamente in questi anni tanto da sembrare oggi quasi irriconoscibile.

Visualizza questo post su Instagram ☺️ Un post condiviso da Mackenzie Foy (@mackenziefoy) in data: 28 Dic 2019 alle ore 4:36 PST

Ma come si è sviluppata la carriera di questa giovane attrice prima e dopo Twilight? Mackenzie Christine Foy, nata a Los Angeles, classe 2000, ha cominciato a "lavorare" nel mondo della moda a soli 4 anni per marchi prestigiosi come Guess, Polo Ralph Lauren, Mattel e Gap. Prima del debutto in Twilight nel 2010, ha preso parte alla serie "Til Death - Per Tutta La Vita", a "FlashForward" e "Hawaii Five-0".

Dopo Twilight Mackenzie non si è di certo fermata. Anzi, anche se (probabilmente) non sono in tanti ad averla riconosciuta, ha lavorato in film di successo come "L'Evocazione - The Conjuring" e "Interstellar" ed è stata protagonista ne "Lo Schiaccianoci e i quattro Regni" accanto a Keira Knightley ed Helen Mirren.

(Credits photo: Instagram/twilight)