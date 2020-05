Cristiano Ronaldo regala un’auto di lusso alla madre (e un mazzo di fiori)

Cristiano Ronaldo ha stupito sua madre con un regalo speciale per la Festa della mamma. Insieme ai fratelli, l'attaccante delle Juventus ha infiocchettato un SUV di lusso e, insieme a un mazzo di fiori, lo ha donato a Dolores Aveiro. La mamma dopo l'ictus dello scorso marzo non era più apparsa sui social, ma per l'occasione ha postato una foto accanto alla macchina, sorridente ed emozionata.

La Festa della mamma in Portogallo si festeggia la prima domenica di maggio (e non la seconda come qui da noi), ecco perché il calciatore ha deciso di dedicarle un pensiero davvero grandioso. "Grata ai miei figli per i regali che ho ricevuto. Felice festa a tutte le mamme", ha scritto la donna per ringraziare i suoi figli.

Anche Cristiano ha preso l'occasione al balzo e ha fatto gli auguri alle sue due donne speciali, condividendo due foto molto belle, una con la madre e una con la compagna Georgina Rodriguez.