Kim Jong-un torna in pubblico con uno strano segno sul braccio

L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, Kcna, ha diffuso 21 fotografie che mostrano Kim Jong-un, dopo la sparizione durata 3 settimane. Molte le ipotesi del mistero. Per molti era malato, per alcuni era addirittura morto dopo un delicato intervento al cuore, per altri aveva contratto il Covid-19 e non ce l'aveva fatta. Invece il supremo comandante è tornato in pubblico in occasione dell'evento di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, a nord di Pyongyang. Lo vediamo sorridente, senza segni evidenti di malattia, mentre taglia il nastro rosso e parla di fronte alla folla di lavoratori.

C'è un dettaglio, però, che salta subito agli occhi. In alcune foto si vede una strana cicatrice sulla parte interna del polso del dittatore nordcoreano: si tratta forse del segno lasciato dalle iniezioni durante un'operazione di chirurgia cardiovascolare? Secondo alcuni esperti si tratterebbe proprio di questo. "Sembrerebbe un'iniezione nell'arteria radiale destra... (che viene) spesso usata per l'accesso alle arterie coronarie per il posizionamento degli stent coronarici", ha riferito un medico americano. Il segno sembrerebbe "vecchio di una settimana", ha aggiunto il dottore.

Pyongyang, dopo le notizie sul presunto stato di salute di Kim Jong-un, non ha mai rilasciato dichiarazione né tanto meno confermato le voci che il dittatore si trovasse in pericolo di vita.