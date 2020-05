Grey's Anatomy: la foto-reunion di Patrick Dempsey ed Eric Dane fa impazzire i fan

Fa il pieno di "cuoricini" la foto postata su Twitter da Eric Dane (che in "Grey's Anatomy" interpretava il ruolo di Mark Sloan) che lo mostra sorridente insieme al collega Patrick Dempsey (nella serie Derek Shepherd).

Poco importa se i due personaggi sono scomparsi dalla storia (entrambi a causa di morti violente). Di sicuro il "Dottor Stranamore" e il "Dottor Bollore" restano nei cuori di tantissimi appassionati della fortunatissima serie tv. Qualcuno ha commentato lo scatto osservando: "Come potete aspettarvi che mi dimentichi di voi, se fate queste cose".

Va detto che la foto condivisa da Dane non è recente, ma interpreta bene questo momento in cui è necessario rispettare il distanziamento sociale. Infatti l'attore, taggando il collega e amico, scrive nella didascalia: «Foto sfocata su come restare a due metri di distanza».

Blurry pic of how to hang out 6 feet apart @PatrickDempsey pic.twitter.com/cDsqbHigBc — Eric Dane (@RealEricDane) April 29, 2020

Oggi, dopo l'uscita di scena dalla serie, Patrick Dempsey è protagonista della serie tv "Diavoli", con Alessandro Borghi; mentre Eric Dane sta lavorando nella serie "Euphoria".

(Credits photo: Twitter/RealEricDane)