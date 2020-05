Se sei vittima di violenza richiedi in farmacia la "Mascherina 1522"

La quarantena che stiamo vivendo può diventare un vero e proprio incubo per le vittime di violenza domestica. Per questo motivo, i centri antiviolenza e la Federazione Farmacisti hanno deciso di aiutare tutte le persone in difficoltà a denunciare i soprusi in maniera diretta. Basta recarsi in farmacia e richiedere la "mascherina 1522", un messaggio in codice che serve per lanciare un grido di allarme. Così il personale si attiverà per fornire tutte le informazioni necessarie e dare una mano alle vittime di violenza.

Secondo i dati resi noti da Amnesty International Italia, si "registra un generale e preoccupante incremento di episodi di violenza domestica nei confronti delle donne". Non bisogna, quindi, abbassare la guardia, il Covid-19 non può fermare le denunce dei casi di sopruso all'interno delle mura domestiche prima che diventano omicidi.

Il 1522 è il numero gratuito, promosso dalla Presidenza del consiglio-Dipartimento per le pari opportunità, che tutte le donne possono chiamare per denunciare un atto di violenza. C'è anche una chat per tutte le persone che non possono parlare.