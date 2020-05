A dicembre già i primi casi di Coronavirus in Francia (secondo un medico)

Yves Cohen è un medico francese, specialista in rianimazione, che lavora in diversi ospedali di Parigi. Secondo lui il Coronavirus era in Francia già a dicembre, ossia almeno un mese prima di quando la pandemia è iniziata ufficialmente.

Come riporta il Daily Mail, il dottore sta effettuando nuovi test su alcuni pazienti ricoverati tra dicembre e gennaio per febbre con complicazioni respiratorie. In totale questi pazienti sono 24 e solo uno di loro è risultato positivo al Coronavirus già il 27 dicembre scorso: l’uomo rimase molto sorpreso perché non sapeva spiegarsi come fosse avvenuto il contagio.

Il dottore adesso vuole ripetere i test sugli altri pazienti che a dicembre sono risultati negativi e rivedere i test effettuati in quel periodo. La sua tesi, dunque, è che il Covid-19 sia arrivato in Francia molto prima dell’esplosione dell’emergenza.

Nel frattempo, la Francia si prepara alla fase 2 che dovrebbe iniziare il prossimo 11 maggio, quando molti cittadini torneranno a lavoro, alcune attività riapriranno e i bambini potranno gradualmente tornare a scuola.