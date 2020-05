La Nutella come non l'avete mai mangiata: provate così

Durante questo lungo lockdown sono in molti a tenersi impegnati in cucina. Sui social spopolano infatti le foto delle più classiche preparazioni fatte in casa. E non mancano le novità, come nel caso della whipped Nutella... una irresistibile golosità dalla consistenza cremosa a base di Nutella da bere.

Per realizzarla bastano soltanto 3 ingredienti (Nutella, panna montata e latte) e il procedimento è semplicissimo.

Valentina Mussi sull'account Instagram sweetportfolio mostra in un video come realizzare la whipped Nutella. Innanzitutto bisogna montare in una ciotola circa 80 millilitri di panna con un cucchiaio di Nutella (anche utilizzando una frusta a mano). Quando la crema diventa leggera e soffice, si può versare il composto in un bicchiere con latte freddissimo.

Nel video, per rendere ancora più goloso e "instagrammabile" il risultato finale, Valentina ha anche spalmato la Nutella sul bordo del bicchiere e ha aggiunto uno snack da sgranocchiare bevendo.

Ovviamente questa golosità si presta ad infinite varianti, come l'aggiunta di caffè. In questa variante la whipped Nutella sfida il Dalgona Coffee, una specie di cappuccino rovesciato nato nel continente indiano che spopola sui social proprio in questo periodo.

